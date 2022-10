Invasion de l'Ukraine - Le soutien à l'Ukraine sera de longue durée, assure le ministre américain de la Défense

Le chef du Pentagone s'exprimait au début d'une réunion, au siège bruxellois de l'Otan, du groupe de contact Défense sur l'Ukraine (en jargon, selon le format "Ramstein", du nom de la base aérienne américaine en Allemagne où deux des six réunions précédentes ont déjà eu lieu depuis la fin du mois d'avril). Ce groupe, dirigé par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, coordonne l'assistance militaire (matériel, entraînement...) fournie à Kiev pour résister à l'armée russe. L'engagement du Groupe de contact de la défense ukrainienne envers l'Ukraine "ne dépend pas de l'issue d'une bataille particulière", a ajouté M. Austin en s'adressant aux ministres de la Défense et représentants d'une cinquantaine de pays et d'organisation rassemblés à l'initiative des Etats-Unis. "Nous sommes unis dans notre détermination partagée d'aider l'Ukraine", a-t-il encore dit en présence de son homologue ukrainien, Oleksiï Reznikov. La récente série de tirs de missiles russes sur des villes ukrainiennes, lundi et mardi, "a mis des cibles sans rôle militaire dans le collimateur", a poursuivi M. Austin, en condamnant les dernières attaques. (Belga)