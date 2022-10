Invasion de l'Ukraine - Vote à l'ONU sur l'Ukraine: Washington à l'offensive pour rallier les soutiens

"Nous pensons que le temps n'est plus à la neutralité", a déclaré mardi le porte-parole du département d'Etat, Ned Price. "Il ne peut pas y avoir de la neutralité dans une situation comme celle-ci", a-t-il dit à la presse. Les pays membres de l'ONU débattent au sein de l'Assemblée générale d'une résolution présentée par l'Ukraine et co-rédigée par l'Union européenne, dont les Occidentaux espèrent qu'elle permettra de démontrer l'isolement de la Russie du président Vladimir Poutine sur la scène internationale. Selon des sources diplomatiques, un vote pourrait avoir lieu mercredi ou "probablement jeudi". En attendant, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken multiplie les appels à des dirigeants étrangers y compris mardi au président serbe Aleksandar Vucic, et à ses homologues dans le monde afin de rallier le plus grand nombre de pays. Il avait déjà plaidé l'adoption de cette résolution lors d'une tournée en Amérique latine la semaine dernière, en Colombie, au Chili et au Pérou, ainsi que lors de l'assemblée générale de l'Organisation des Etats américains jeudi et vendredi derniers à Lima. Mardi, M. Blinken et la numéro trois du département d'Etat chargée des affaires politiques, Victoria Nuland, ont eu un échange virtuel avec les représentants d'une centaine de pays où ils ont insisté sur le fait que la Russie devait "rendre des comptes pour son annexion illégale de territoires en Ukraine", a indiqué le porte-parole Ned Price. Un responsable européen tablait lundi sur 100 à 140 voix en faveur de la résolution. (Belga)