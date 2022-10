Job It Day revient pour une édition 2022 entièrement digitale

(Belga) Numeria, le collectif des centres wallons de compétences TIC organisera les 19 et 20 octobre prochains la douzième édition de Job It Day, le plus important forum de recrutement du secteur numérique, ont indiqué les responsables de l'association mercredi matin lors d'une conférence de presse.

Pour la troisième année consécutive, l'événement est organisé dans une forme entièrement digitale avec, comme élément central de son organisation, une plateforme développée pour mettre en lien candidats et recruteurs. Pour l'heure, plus de 683 candidats et 100 recruteurs sont déjà présents sur la plateforme. Mais ces chiffres ne vont cesser d'évoluer d'ici à l'ouverture du forum, ont précisé les responsables de Numeria. Lors de leur inscription sur la plateforme, les candidats sont invités à s'auto-évaluer par rapport à un ensemble de compétences. De leur côté, les recruteurs définissent leurs attentes et exigences. La plateforme se charge de réaliser un matching permettant aux recruteurs de disposer d'une liste de candidats dont les profils peuvent correspondre aux offres d'emplois publiées. A une semaine du début de l'édition 2022 du Job It Day, plus de 330 entretiens ont déjà été programmés entre candidats et recruteurs. Ceux-ci auront lieu durant le forum. Parmi les profils les plus recherchés au cours des trois dernières années, les responsables de Numeria ont notamment pointé les fonctions de business et gestion de projets ainsi que celles de développeur. (Belga)