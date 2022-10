La commune d'Hensies reçoit un subside de 3,4 millions pour le sport

Le projet le plus important est la construction d'un centre sportif en plein air d'une valeur de 3,8 millions d'euros, subsidiés à 70%. Le début du chantier est programmé pour octobre 2023 et les travaux devraient être terminés en mars 2025. Un terrain de football pour déficients visuels y sera aménagé, le deuxième du genre en Wallonie. Ce nouveau Centre sportif sera mis à disposition des clubs et des écoles de la commune, mais aussi de la commune voisine de Quiévrain. La commune prévoit aussi de rénover la salle omnisports de Thulin. Les travaux sont évalués à 893.000 euros, subsidiés à 70%. Le système électrique sera rénové, alors que l'éclairage sera remplacé par du LED, moins énergivore. Des panneaux photovoltaïques seront aussi installés sur la nouvelle toiture. (Belga)