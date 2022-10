Ligue des Champions - Skov Olsen de retour côté brugeois, Witsel et Carrasco s'asseyent sur le banc madrilène

Simon Mignolet défendra les cages avec l'aide du trio défensif central composé d'Abakar Sylla, Brandon Mechele et Denis Odoi. Hans Vanaken, Raphael Onyedika et Casper Nielsen formeront le triangle au milieu de terrain avec Tajon Buchanan et Andreas Skov Olsen sur les flancs gauche et droit. Ferran Jutgla et Kamal Sowah seront chargés d'amener le danger devant les buts adverses. Chez les visiteurs, Diego Simeone a remanié son effectif. Au milieu de terrain, 'Cholo' a opté pour Geoffrey Kondogbia et Thomas Lemar, reléguant les Diables Rouges Axel Witsel et Yannick Carrasco sur le banc. Marcos Llorente est remplacé par Saul Niguez sur le flanc gauche tandis que Correa et Griezmann mèneront l'attaque avec Alvaro Morata réserviste. Le Club de Bruges peut devenir la troisième équipe belge à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, mercredi soir. Les statistiques parlent en faveur des Blauw en Zwart: aucune équipe ayant commencé la phase de groupe avec 9 points sur 9 n'a manqué la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. - Formations - Club de Bruges: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken (cap.), Buchanan; Jutgla, Sowah. Entraîneur : Carl Hoefkens (Bel) Atlético Madrid : Oblak; Saul, Reinildo, Giménez, Savic, Molina; Lemar, Kondogbia, Koke (cap.); Correa, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone (Arg) (Belga)