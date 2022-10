TC Dinant - Jusqu'à trois ans requis pour une culture de 600 plants de cannabis à Rochefort

(Belga) Une peine de trois ans de prison a été requise, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour un trafic de cannabis commis entre 2015 et 2019 et pour avoir cultivé 600 plants entre mai 2016 et novembre 2017, à Han-sur-Lesse (Rochefort). Des peines de 25 mois, 20 mois, 18 mois et un an de prison ont par ailleurs été requises à l'encontre de quatre autres personnes, poursuivies pour avoir participé à cette culture ou pour avoir acheté des stupéfiants à ce cultivateur présumé.