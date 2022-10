Youth League - Les U19 du Club de Bruges s'imposent à Madrid

Les Madrilènes ont ouvert le score par Niño Heredia à la 6e minute sur penalty. Le Club NXT U19 a fait la différence en seconde période grâce à Kaye Furo, qui a égalisé à la 59e minute, et Lenn De Smet, qui a offert les 3 points aux Brugeois à la 63e. Dans l'autre match du groupe B, Porto l'a emporté 1-3 à Leverkusen. Au classement, le Club pointe au 3e rang avec 6 points, derrière l'Atletico et Porto (9 points) et devant Leverkusen (0). Les U19 brugeois recevront Porto le 26 octobre pour le compte de la 5e journée. Le vainqueur du groupe sera qualifié pour les 8e de finale. Le 2e jouera un barrage. (Belga)