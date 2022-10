Blocage dans les raffineries en France - Négociations en cours chez TotalEnergies, appel général à la grève

"On sera là pour négocier jusqu'au bout de la nuit s'il le faut", a déclaré en arrivant Isabelle Montaudon, négociatrice de la CFE-CGC, peu avant 20H00 dans le quartier d'affaires de La Défense. Mais deux heures après le début des discussions, "il n'y a aucune avancée", a rapporté pendant une interruption de séance un négociateur de la CGT, Thierry Defresne, selon qui la direction n'a fait que remettre sur la table les 6% d'augmentation de salaire proposée le matin par voie de presse. "Il y a une volonté commune de toutes les organisations syndicales à l'heure où on se parle d'aboutir à un compromis acceptable", a commenté le coordinateur de la CFDT, Geoffrey Caillon. "Peut-être que ça va être long, mais on veut trouver un accord pour répondre à l'attente des salariés". L'ouverture de ces négociations, les premières depuis le début de la grève, est d'autant plus cruciale que le climat social s'est tendu après les réquisitions gouvernementales de salariés dans une raffinerie Esso-ExxonMobil (Gravenchon) et au dépôt de Flandres de TotalEnergies à Mardyck près de Dunkerque (Nord). Ces réquisitions ont "mis le feu aux poudres", selon le patron de la CGT, Philippe Martinez, sur BFMTV, et une grande grève aura lieu en France mardi prochain, dans de multiples secteurs et chez les fonctionnaires: quatre grands syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et plusieurs organisations de jeunesse ont appelé à une journée de mobilisation et de manifestations interprofessionnelles. (Belga)