Challenger d'Ismaning - Michael Geerts en demi-finales du double

La paire belgo-finlandaise a battu en quarts de finale le Néerlandais Robin Haase et l'Allemand Daniel Masur en deux manches 6-3 et 7-6 (7/5). Pour une place en finale, Geerts et Niklas-Salminen seront opposés aux Polonais Szymon Walkow et Kacper Zuk. (Belga)