Le kern ne touche qu'au régime de fin de carrière des policiers, dénonce le SLFP Police

(Belga) Le Conseil des ministres restreint impose l'extinction de la NAPAP, le régime d'aménagement de fin de carrière propre aux policiers, faisant fi des accords précédents et de l'arrêté royal qui porte ce régime, dénonce dans un communiqué jeudi le syndicat SLFP Police, qui a pu se procurer les notifications budgétaires pour la période 2022-2023.

"Il ressort clairement de cet extrait des notifications budgétaires que les ministres libéraux de ce gouvernement se sont fait un devoir absolu de ne détruire QUE le régime NAPAP de la police intégrée, alors que dans d'autres secteurs publics, les âges de pension plus favorables et les systèmes de congé de préalables à la pension ne sont pas touchés", fustige le syndicat policier. L'arrêté royal qui porte cette NAPAP stipule pourtant que son extinction est prévue "si et seulement si il y a une harmonisation des régimes spéciaux de fin de carrière des autres catégories du secteur de la Fonction publique (gardiens de prison, pompiers, protection civile, militaires, e.a.)", explique jeudi à l'agence Belga Vincent Gilles, président du SLFP Police. Celui-ci estime coupable l'ensemble des membres de la Vivaldi "par action ou par omission". "Les 52.000 policiers s'en souviendront", indique-t-il, en faisant allusion aux prochaines élections qui se tiendront en 2024. "Nous réfléchissons dès à présent, avec les autres syndicats, aux premières actions à mener", a-t-il averti. Lors de la rencontre des syndicats policiers avec la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, mercredi, cette dernière n'avait pas encore les notifications budgétaires précises. (Belga)