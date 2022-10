Mondiaux de cyclisme sur piste - Tuur Dens termine au pied du podium du scratch

Vice-champion du monde du scracth l'an dernier à Roubaix, Dens, 22 ans, a cette fois terminé au pied du podium. La victoire est revenue au Canadien Dylan Bibic, tandis que le Japonais Kazushige Kuboki et le Néerlandais Roy Eefting s'emparent de l'argent et du bronze. Tuur Dens, qui avait pris la 8e place de la poursuite par équipes mercredi avec la Belgique, était le dernier Belge en lice jeudi sur la piste des JO 2024. Nicky Degrendele a été éliminée en 16es de finale du sprint individuel dames dans l'après-midi et en début de soirée, Lotte Kopecky a décroché l'or dans la course à élimination. Lotte Kopecky remontera sur le vélo vendredi pour l'omnium. Second Belge en piste vendredi, Fabio Van Den Bossche disputera la course aux points. (Belga)