WTA San Diego - Jessica Pegula valide son ticket pour les WTA Finals après sa qualification en quarts

Pegula, 28 ans, est en train de réaliser la plus belle saison de sa carrière après avoir atteint les quarts de finale dans trois de quatre tournois du Grand Chelem: à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open. La Polonaise Iga Swiatek et la Tunisienne Ons Jabeur sont elles déjà qualifiées pour les WTA Finals et il reste donc cinq tickets à distribuer. Les WTA Finals auront lieu du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth aux États-Unis. (Belga)