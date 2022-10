Assises Bruxelles - Daniel Nsumbu est reconnu coupable de meurtre sur Dieudonné Bula

Elle a par ailleurs reconnu cinq autres accusés coupables de coups et blessures volontaires et prémédités sur la victime, avec, pour l'un d'eux, la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans intention de la donner. Enfin, la cour a reconnu le septième et dernier accusé, qui faisait défaut, coupable d'un meurtre avec préméditation sur Dieudonné Bula. (Belga)