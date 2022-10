Etats-Unis: cinq personnes tuées en Caroline du Nord par un tireur encore en fuite

Plusieurs personnes ont également été blessées, et le tireur est toujours en fuite mais "encerclé", ont rapporté lors d'une conférence de presse les autorités de cette municipalité de Caroline du Nord. "A environ 20H00 (00h00 GMT vendredi, ndlr), la police de Raleigh a indiqué avoir encerclé un suspect dans une résidence de la zone", a dit la maire Mary-Ann Baldwin, déplorant "un jour triste et tragique". Parmi les blessés, dont les autorités n'ont pas donné le nombre, figure un policer cynophile dont le pronostic vital n'est pas engagé, selon Mme Baldwin. Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Environ 49.000 personnes sont mortes par balle en 2021, contre 45.000 en 2020, qui était déjà une année record. Cela représente plus de 130 décès par jour, dont plus de la moitié sont des suicides. (Belga)