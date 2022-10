Les Belges à l'étranger - Brighton et Trossard s'inclinent à Brentford, Strasbourg et Sels également battus

Les "abeilles" ont pris les trois points de cette rencontre grâce à un doublé de leur attaquant Ivan Toney. Dans un premier temps, il a inscrit un but à la suite d'une belle action collective (27e). En seconde période il a converti un penalty (64e). Malgré cette défaite, Brighton se positionne à la 7e place avec 14 points juste devant son adversaire du jour qui a 13 points. En France, Matz Sels a pris trois buts avec Strasbourg face à Lille (0-3) en cette 11 journée de Ligue 1. Le Canadien Jonathan David a inscrit un doublé (41e, 76e) et le Français Remy Cabella a alourdi le score dans les dix dernières minutes (80e). Lille occupe la 11e place du classement provisoire avec 19 points sur 33 et Strasbourg pointe à la 15e place avec 8 points. (Belga)