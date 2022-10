Trump muet sur la citation à comparaître dans une longue lettre à la Commission

Il a en effet publié vendredi une lettre de 14 pages adressée à la commission d'enquête sur Truth Social, le réseau social qu'il a cofondé. Dans ce courrier, Donald Trump qualifie le travail de partial, de mensonger et parle d'un "procès spectacle". Il n'a, en revanche, pas fait de commentaire sur la façon dont il compte traiter l'assignation à comparaître. La lettre sert à "exprimer notre colère, notre déception et nos plaintes parce que des centaines de millions de dollars ont été dépensés pour une mascarade et une chasse aux sorcières, mais que la fraude électorale massive lors des élections de 2020 n'avait pas fait l'objet d'une enquête", a-t-il dénoncé dans cette lettre. Donald Trump a prétendu l'écrire au nom de millions d'Américains, une "majorité de la population" qui est d'accord avec lui. Sur plusieurs pages, il répète ses affirmations totalement infondées selon lesquelles une fraude lors de l'élection présidentielle de 2020 lui aurait fait manquer une victoire face à son challenger démocrate Joe Biden. Des partisans de Trump avaient violemment pris d'assaut le Capitole, siège du Parlement, à Washington le 6 janvier 2021. Le Congrès s'y était alors réuni pour confirmer officiellement la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Lors d'un discours précédant ces émeutes, le président avait incité ses partisans avec des accusations de fraude électorale. Cinq personnes avaient perdu la vie. La commission d'enquête investigue sur les faits et a décidé jeudi de citer Donald Trump à comparaître en personne. (Belga)