Jupiler Pro League - Genk s'impose à OHL et prend provisoirement la tête

Les Limbourgeois ont pris l'avance dès la 16e minute et l'ouverture du score par Paul Onuachu, pour ce qui fut l'unique but d'une rencontre qui a vu Genk jouer une mi-temps à dix contre onze. Angelo Preciado a en effet exclu à la 43e minute pour une poussée sur Thorsteinsson. Grâce à cette 4e victoire d'affilée, Genk prend provisoirement la tête du classement avec 31 points, 1 de plus que l'Antwerp, qui se rendra au Standard dimanche en début d'après-midi (13h30). Les Rouches sont eux 7e avec 19 points. Trois autres matches sont au programme dimanche: La Gantoise - Malines à 16h00, le topper Anderlecht - FC Bruges à 18h30 et Ostende - Union-Saint-Gilloise à 21h00. (Belga)