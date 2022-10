Les Belges à l'étranger - Nouvelle défaite pour Mangala et Nottingham dans un match de bas de tableau

Ruben Neves (56e) a marqué le but de la victoire à Molineux avec un penalty transformé. Orel Mangala a été autorisé à entrer en jeu 20 minutes avant la fin du match, mais il n'a pas réussi à inverser la tendance. Brennan Johnson a eu une belle occasion d'obtenir un point à la 79e minute, mais le Gallois n'a pas réussi à convertir son penalty. Les Wolves quittent ainsi la zone de relégation et remontent à la 17e place de la première division de football d'Angleterre avec 9 points. Les Trees restent bloqués avec leurs 5 points et reprennent la lanterne rouge de Leicester. (Belga)