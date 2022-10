Tour de Langkawi - Lionel Taminiaux victorieux : "J'avais confiance en mon sprint"

"Vendredi, Jakub Mareczko (son équipier, ndlr) s'est imposé et samedi c'est moi. Le seul point d'ombre c'est que je loupe le maillot à points", a ajouté le Brabançon wallon de 26 ans. Présent dans une échappée précoce constituée de onze solides coureurs, avec notamment Sander Armée et Sylvain Moniquet, Taminiaux a répondu à une attaque de Van den Berg à plus de 3,5 kilomètres de la ligne. "Gianni Moscon et Ryan Gibbons ont réagi mais ne sont pas parvenus à combler l'écart. J'ai compris que cela pouvait être décisif et j'y suis allé. J'ai rapidement réalisé que nous allions nous disputer la victoire. J'étais assez confiant quant à mes capacités en cas d'arrivée au sprint. Comme un autre coureur était en train de revenir sur nous (Carter Bettles, finalement 3e, ndlr), Van der Berg a lancé le sprint d'assez loin et j'ai pu le dépasser dans les cinquante derniers mètres", a expliqué Taminiaux. Déjà quatrième et septième des étapes 1 et 4, Taminiaux a décroché sa 3e victoire chez les pros après celles acquises à la Roue Tourangelle (2019) et aux Quatre Jours de Dunkerque plus tôt cette saison. (Belga)