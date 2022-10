BNXT League - Mons s'impose à Louvain, le Brussels s'incline face à Charleroi au Palais 12

Pour la venue du Spirou, le Brussels a troqué sa modeste salle de Neder-over-Hembeek pour le Palais 12 et ses 5000 places. Au classement, Limburg United, qui a signé une 3e victoire en trois matches en battant Anvers 80-66 vendredi, est en tête devant Charleroi et Mons (2 victoires et 1 défaite). Le champion en titre, Ostende, qui a gagné ses deux matches, est 4e, devant le Brussels (1 victoire et 2 défaites). Louvain pointe au 7e rang. Seul club à avoir perdu ses trois rencontres, Alost, battu 95-67 à Ostende samedi, est 10e et dernier. La formule de cette 2e édition de ce championnat belgo-néerlandais reste la même que l'an dernier avec quatre phases au menu. La première avec un championnat national concernant dix clubs belges d'une part et dix clubs néerlandais d'autre part. Cette compétition domestique s'étend jusqu'au 29 janvier. La deuxième phase verra les clubs belges affronter uniquement les clubs néerlandais au sein de l'Elite Gold (pour les 5 premiers de chaque pays) et l'Elite Silver (pour les 5 derniers) entre le 11 février et le 29 avril. L'objectif sera de se qualifier pour les playoffs nationaux (du 3 au 29 mai) et les playoffs de la BNXT League (du 4 mai au 11 juin) qui se joueront simultanément, comme la saison dernière qui a vu Ostende être sacré champion de Belgique, Den Bosch champion des Pays-Bas et les Néerlandais de ZZ Leiden champions de BNXT League. (Belga)