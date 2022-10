DP World Tour - Adrian Otaegui remporte devant son public le Masters d'Andalousie, Nicolas Colsaerts 37e

Le Bruxellois de 39 ans, qui occupait une 17e place partagée à un tour de la fin, n'a pas dépassé les 75 coups le dernier jour, après cinq bogeys et un birdie. Colsaerts, triple vainqueur sur l'European Tour, a finalement perdu 20 places. Thomas Detry a réussi lui un ultime tour de 69 coups après sept birdies et cinq bogeys. Le Belge classé 106e au classement mondial a gagné 19 places et a terminé 45e. L'Espagnol de 29 ans Adrian Otaegui, qui comptait six coups d'avance sur la concurrence avant le début du dernier tour, a conservé son avance. Avec un dernier tour de 68 coups, il a totalisé un score de 265 coups, soit dix-neuf sous le par, talonnant le Suédois Joakim Lagergren de six coups. Malgré son jeune âge, Otaegui est déjà à sa quatrième victoire sur le circuit européen. Il a entre autres remporté le Belgian Knockout en 2019. Avec son score final de dix-neuf sous le par, il a également établi un nouveau record du tournoi. (Belga)