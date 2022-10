Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Divock Origi ramènent 3 points de Vérone

Origi a remplacé Olivier Giroud à la mi-temps, tandis qu'Aster Vranck est resté sur le banc et que Charles De Ketelaere et Alexis Saelemaekers sont blessés. Milan a rapidement pris les devants sur un contre mené par Rafael Leao, dont le centre a été dévié dans son propre but par Miguel Veloso (9e). Koray Gunter a égalisé 10 minutes plus tard et Sandro Tonali a offert les 3 points aux rossoneri en fixant le score à 1-2 à la 81e. Au classement l'AC Milan prend la 3e place avec 23 points, à 3 unités du leader, Naples, qui a battu Bologne 3-2 dimanche après-midi. Vérone est 18e avec 5 unités. Aux Pays-Bas, Siebe Horemans et l'Excelsior Rotterdam ont été corrigés par l'Ajax Amsterdam, qui l'a emporté 7-1 lors de la 10e journée de Eredivisie. L'Ajax est en tête avec 25 points, l'Excelsior est 12e avec 10 points. (Belga)