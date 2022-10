Météo - Dimanche généralement lumineux avant l'arrivée des nuages

(Belga) Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse dimanche à la mi-journée, selon les prévisions de l'IRM. Ailleurs, le temps sera encore généralement lumineux. Au fil des heures, des champs nuageux deviendront plus nombreux à partir du sud­-ouest avec, en fin d'après-midi, un risque croissant de quelques faibles pluies ou bruines par endroits. Il fera assez doux pour la saison avec des maxima de 15 à 17 degrés en Ardenne, et de 17 à 19 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud à sud­-ouest, avant de faiblir et de revenir au secteur sud à sud-est.

Dimanche soir, le ciel sera d'abord très nuageux sur une grande partie du pays, avec probablement des pluies un peu plus marquées sur le nord­-ouest; ailleurs, le risque de précipitations sera plus limité. Vers le milieu de la nuit, le temps deviendra sec partout avec temporairement de larges ouvertures. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau sur l'ouest du territoire. La nuit sera particulièrement douce avec des minima de 12 à 14 degrés sur le flanc sud de l'Ardenne ainsi qu'en Lorraine belge, et de 14 à localement 17 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible à modéré de sud à sud­-est, virera au secteur sud et deviendra modéré partout, avec des rafales de 40 à 50 km/h sur les crêtes ardennaises. Lundi, des pluies ou des averses sur l'ouest et le centre, progressant lentement vers l'est, et devenant parfois soutenues, surtout durant la nuit suivante. Maxima de 17 à 21 degrés. Mardi, temps plus sec avec des maxima de 13 à 19 degrés. Mercredi, assez ensoleillé mais plus frais avec des maxima de 10 à 16 degrés.