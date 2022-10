Pays-Bas: une orque échouée à Cadzand n'a pas survécu

Plus tôt dans la journée, la Société royale néerlandaise de sauvetage (KNRM) et SOS Dolfijn avaient annoncé que l'orque avait été remise à la mer mais s'était à nouveau échouée une heure plus tard. SOS Dolfijn avait alors pris soin de la situation. Un porte-parole de l'association avait expliqué que ce n'était "pas un bon signe" que l'animal soit à nouveau échoué. Il s'agit d'un cétacé de 5,5 mètres de long mais qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres, selon SOS Dolfijn. Le KNRM avait dans un premier temps signalé la présence de deux orques échoués, dont une qui avait réussi à reprendre le large seule. Mais on ignore si cet animal a été aperçu uniquement au large de la côte ou si la deuxième orque s'est aussi retrouvée sur la plage. (Belga)