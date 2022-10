WTA Cluj-Napoca - Kirsten Flipkens remporte un sixième titre WTA en double

En finale de cette épreuve jouée sur surface dure et dotée de 251.750 dollars, la paire belgo-allemande s'est imposée 6-3, 7-5 contre les Russes Kamilla Rakhimova et Yana Sizikova. C'était la 14e finale en double pour "Flipper", qui a ajouté une sixième ligne à son palmarès après Séoul (2016), Bois-le-Duc (2017), Lugano (2018), Linz (2018) et Calvia (2019). Kirsten Flipkens, 36 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière en simple à l'issue du dernier Wimbledon. Encore active sur le circuit en double, elle a notamment atteint les quarts de finale du double dames ainsi que la finale du double mixte à l'US Open. En simple, la Limbourgeoise compte un titre, acquis à Québec (2012), et trois finales. (Belga)