Ballon d'Or - Karim Benzema favori au Ballon d'Or, comme Thibaut Courtois au Trophée Yachine

(Belga) Karim Benzema apparaît comme le grandissime favori au Ballon d'Or, trophée du joueur de l'année organisé par le magazine français France Football et remis ce lundi au théâtre du Châtelet à Paris. Le Français du Real Madrid pourrait devenir le premier à remporter une récompense qui porte désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l'année civile. Avec Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, deux Diables Rouges auront certains arguments à faire valoir. Septuple lauréat et vainqueur sortant, l'Argentin Lionel Messi ne fait pas partie des nommés, une première depuis 2006.