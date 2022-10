Bemelmans, pour son dernier match, et Blockx éliminés au premier tour en double

(Belga) Ruben Bemelmans et Alexander Blockx ont été éliminés au premier tour du double à l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers joué sur surface dure et doté de 648.130 euros, lundi à la Lotto Arena. La paire belge, bénéficiaire d'une invitation, a été battue 6-0, 6-2 par le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski. La rencontre a duré 48 minutes.