Débat budgétaire au parlement wallon: l'opposition veut des chiffres

Samedi, Les Engagés avaient déjà listé une dizaine de questions qu'ils comptaient poser au ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), portant principalement sur le déficit et la dette. Ce lundi, ils se sont tenus à leur programme, sans pour autant obtenir les chiffres réclamés. "Il est faux de dire que c'est un budget sans chiffre. Ce qui importe, c'est le déficit de l'année. Je peux vous dire que le solde brut à financer - qui tourne autour de 3,1 milliards - ne changera pas; le solde SEC non plus. Par contre, pour les dépenses et les recettes, nous attendons les retours des cabinets ministériels en ce qui concerne la trésorerie des UAP - que le gouvernement entend ponctionner pour maîtriser ses finances, ndlr. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de chiffres clairement arrêtés", leur a répondu le ministre Dolimont. Mais Les Engagés, tout comme le PTB, n'en démordent pas: "dire, comme vous le faites, 'on verra plus tard', ce n'est pas sérieux. Nous voulons des tableaux chiffrés le plus rapidement possible", a répété François Desquesnes. Du côté de l'extrême gauche, Germain Mugemangango estime que "le vrai défi consiste à éviter que les gens ne sombrent dans la pauvreté. Et là, le gouvernement n'est absolument pas au rendez-vous." Après cette première escarmouche, le budget 2023 reviendra sur la table du parlement régional au début du mois de décembre, en commission puis en plénière où il devrait, sans surprise, être adopté. (Belga)