Gilles Arnaud Bailly n'a "rien à perdre" contre David Goffin en finale de l'European Open

Le tirage au sort lui a réservé une belle affiche pour ses débuts chez les pros, puisque le finaliste de Roland-Garros et de l'US Open juniors rencontrera le N.1 belge David Goffin (ATP 58). "Pour l'instant, il n'est pas question de peur, plutôt d'enthousiasme", a déclaré Gilles Arnaud Bailly lundi en conférence de presse. "Je serai peut-être un peu nerveux juste avant le match mais cela disparaîtra une fois sur le court. Il faut toujours croire qu'on peut gagner, même si la tâche s'annonce difficile. Je n'ai rien à perdre". Avec Goffin, Bailly va affronter un de ses modèles. "Je vais tenter d'en profiter un maximum, tout donner et espérer un beau résultat. J'aime le style de David. C'est un rêve de jouer contre lui. Je me souviens encore que je regardais ses matches à la télévision. J'ai déjà pu lui poser quelques questions à la Coupe Davis et c'était fantastique". Gilles Arnaud Bailly découvre le circuit professionnel cette semaine à la Lotto Arena. "C'est une super expérience pour moi. Ces derniers jours, j'ai déjà pu m'entraîner avec Tallon Griekspoor (ATP 68) et Constant Lestienne (ATP 69) notamment. Ces joueurs du top 100 sont très forts et m'ont permis de faire connaissance avec le haut niveau".