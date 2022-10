Il est trop tôt pour évaluer les effets du décret paysage, répond Valérie Glatigny

Le décret paysage est entré en vigueur en septembre dernier et vise à clarifier la manière dont les étudiants avancent dans leur parcours académique. Il redéfinit le temps dont disposent les étudiants pour réussir leur cursus (règles dites de finançabilité). Pour les associations étudiantes comme la Fédération des Etudiant.es Francophone, les Jeunes FGTB et écolo j, la réforme risque d'accentuer la précarité étudiante et d'augmenter la sélection sociale et l'élitisme au sein de l'enseignement supérieur. Patience, répond en substance la ministre Glatigny. "Les effets au niveau de la finançabilité vont s'appliquer uniquement pour les étudiants qui débutent un nouveau cycle. L'objectif même de la réforme est précisément d'augmenter le nombre de diplômés ; ce sont en particulier les étudiants les plus fragiles qui étaient impactés par la trop grande flexibilité du décret précédent." Le cabinet signale aussi que le montant total des aides à la réussite n'est pas de 6 millions d'euros par an comme indiqué par les associations, mais de plus de 90 millions d'euros par an. L'enseignement supérieur sera refinancé de manière structurelle, à hauteur de 70 millions d'euros en plus par an dès 2023, et 80 millions en plus dès 2024, ajoute le cabinet Glatigny, qui invite les étudiants à parcourir le site https://www.mesetudes.be/decret-paysage/ pour tout savoir sur le nouveau système. (Belga)