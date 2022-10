Jupiler Pro League - Sylla risque deux matchs, Preciado trois

(Belga) Le Parquet de l'Union belge de football a réclamé trois rencontres de suspension, deux effectifs et un avec sursis, à l'encontre du joueur du Club Bruges Abakar Sylla, qui pourrait voir un précédent sursis sauter. Angelo Preciado (Genk) doit craindre trois matchs effectifs et un avec sursis.

Sylla a été exclu en fin de match dimanche, contre Anderlecht (victoire 0-1), pour un tacle dangereux sur Mario Stroeykens. Le Parquet a qualifié ce tacle de "faute brutale", qui pouvait mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire. Le défenseur brugeois est attendu mardi devant le Comité disciplinaire car il avait déjà écopé d'un match avec sursis en février de cette année, également pour une "faute brutale". Si le Comité le juge coupable, ce sursis tombera et il écopera d'un match de plus. Preciado a été exclu à la 42e minute contre Oud-Heverlee Louvain (victoire 0-1) pour une poussée, le poing serré, sur Thorsteinsson. Dans son rapport, l'arbitre du match parle d'un coup à la gorge du joueur de Louvain, ce que le parquet considère comme une faute physique manifeste. Birger Verstraete risque lui deux matchs de suspension effectif ainsi qu'une amende de 2.000 euros pour un tacle mal exécuté contre La Gantoise (défaite 3-0). Sylla est directement convoqué devant le Comité disciplinaire tandis que Preciado et Verstraete peuvent soit accepter la proposition soit la refuser, auquel cas leur dossier est renvoyé devant le Comité disciplinaire mardi. (Belga)