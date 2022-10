L'UE valide une nouvelle tranche de 500 millions pour du matériel pour l'armée ukrainienne

La Facilité européenne pour la paix est une enveloppe créée hors du budget officiel de l'UE, alimentée par les États, car l'UE ne peut directement financer des armes. Avec cette nouvelle tranche, le montant de cette enveloppe qui est désormais consacré à l'Ukraine atteint 3 milliards d'euros. Comme pour les tranches précédentes, la plus grande part (490 millions) servira à l'achat d'équipements militaires de force létale, les 10 millions restants étant réservés à un autre type de matériel, carburant, vêtements de protection, matériel médical, etc. Le but de ces financements est également, cette fois, d'entretenir le matériel déjà livré. "Les dernières attaques aveugles perpétrées contre des populations et des infrastructures civiles ukrainiennes par la Russie témoignent une nouvelle fois du mépris total de ce pays pour les droits de l'homme et le droit international. L'UE continuera d'apporter son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que nécessaire", a assuré le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, en parallèle de l'annonce du Conseil de l'UE. (Belga)