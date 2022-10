Nina Derwael, de retour à la compétition, emmènera la délégation belge à Liverpool

(Belga) Absente depuis son titre olympique aux barres asymétriques conquis l'an dernier aux Jeux de Tokyo, Nina Derwael va effectuer son retour à la compétition fin du mois à l'occasion des championnats du monde de gymnastique artistique qui se dérouleront du 29 octobre au 6 novembre à Liverpool, en Grande-Bretagne. La Limbourgeoise y emmènera une délégation belge composée de neuf gymnastes (cinq chez les dames et quatre chez les messieurs), a indiqué la fédération francophone de gymnastique lundi.

Outre Nina Derwael, ce sont Lisa Vaelen, Noémie Louon, Jutta Verkest et Maellyse Brassart qui ont été sélectionnées chez les dames, Ylea Tollet étant réservistes. Chez les messieurs, les couleurs belges seront défendues par Maxime Gentges, Takumi Onoshima, Luka Van Den Keybus et Noah Kuavita. Sur les rives de la Mersey, Nina Derwael défendra son titre de championne du monde aux barres asymétriques conquis en 2019 à Stuttgart. Elle avait aussi pris la 5e place du concours général individuel en Allemagne. En l'absence de Nina Derwael, la Belgique s'était classée 5e du concours général par équipes l'été dernier à l'Euro de Munich, où Lisa Vaelen avait terminé 5e du concours général individuel et 4e de la finale aux barres asymétriques. Avec Derwael, les Belges avaient pris la 8e place de la finale olympique l'an dernier à Tokyo. (Belga)