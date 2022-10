Prison ferme requise en France contre des militants après une intrusion à SOS Méditerranée

Onze des participants à cette action "coup de poing" doivent être condamnés à de la prison ferme, entre quatre mois et un an, a estimé le procureur Ahmed Chafaï, insistant sur l'attitude de "mépris" envers la justice des prévenus, aucun n'ayant exprimé de regret à l'audience et plusieurs ayant violé leur contrôle judiciaire après leur renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille (sud). Pour le procureur, cette opération de Génération identitaire, groupe dissous en mars 2021, est "hors norme" et "dépasse la simple liberté d'expression". Contre les onze autres membres du commando et contre la 23e prévenue, qui avait filmé l'opération depuis l'extérieur et en avait diffusé les images, M. Chafaï a requis la même peine de six mois de prison avec sursis. Le conseil des sept personnes présentes dans les locaux de SOS Méditerranée au moment de l'intrusion, toutes durablement traumatisées, avait demandé jeudi 15.000 euros par salarié au titre du préjudice moral. Les plaidoiries de la défense ont commencé aussitôt après le réquisitoire lundi matin. SOS Méditerranée, ONG basée à Marseille, porte toujours secours, désormais via son navire Ocean Viking, à des migrants tentant de rejoindre l'Europe sur des bateaux de fortune en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. (Belga)