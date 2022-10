WTA Guadalajara - Kimberley Zimmermann avance au 2e tour en double

Le duo belgo-ukrainien a battu lundi 7-5, 6-2 la paire américaine formée par Sabrina Santamaia (WTA 84 en double) et Shelby Rogers (WTA 131 en double). La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes. En huitièmes de finale, Zimmermann et Kichenok affronteront la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 7 en double), exemptées de premier tour en tant que têtes de série N.4. (Belga)