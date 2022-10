Ballon d'Or: enfin, Benzema fait l'unanimité

"Or pur", "Eternel Benzema", "Karim a montré la voie"... Le sacre de Karim Benzema, élu Ballon d'Or 2022, a été unanimement salué mardi sur la planète football, un accomplissement pour l'attaquant français du Real Madrid qui a longtemps suscité les débats les plus enflammés.

De Madrid à Londres, de l'Italie au Brésil, figures du ballon rond et médias sportifs ont applaudi la consécration du buteur madrilène lundi soir à Paris, où l'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone) a pour sa part conservé le Ballon d'Or féminin pour la deuxième année consécutive.

"Vous êtes des exemples qui inspireront les futures générations qui aiment le football. Merci pour le spectacle", a écrit la légende brésilienne Pelé sur son compte Instagram.

En France, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a salué la "récompense suprême" de Benzema: "C'est un grand moment pour lui, pour ses proches et que ce soit un Français, c'est une victoire en plus pour le football français", a dit le patron des Bleus.

Mais c'est évidemment en Espagne, où évoluent Benzema (34 ans) et Putellas (28 ans), que les superlatifs sont les plus retentissants.

"Bain d'Or", titre en première page le quotidien sportif As, tandis que son concurrent Marca place les deux lauréats en Une avec ce gros titre résumant l'assentiment général: "De justice et d'or".

"Eternel Benzema", complète en pages intérieures Marca, le quotidien le plus lu d'Espagne. "Karim Benzema a enfin reçu la récompense qu'il désirait tant et qui est arrivée lorsque c'était le plus difficile, après 14 ans au Real".

- "Ne pas rester sur les échecs" -

Car l'époque n'est pas si lointaine où Benzema était critiqué en France pour ses démêlés extrasportifs (affaire "Zahia" et affaire de la "sextape") et éreinté en Espagne pour son incapacité supposée à être un digne N.9 au Real, à savoir un buteur insatiable.

L'intéressé ne s'est jamais arrêté à ces considérations, porté par un caractère rare à ce niveau, malgré le crève-coeur de sa mise à l'écart de l'équipe de France jusqu'à son retour en grâce en 2021.

"Il ne faut pas rester sur les échecs", a-t-il dit à l'AFP après son trophée. "Tu les gardes, tu y penses, mais c'est une force mentale pour moi, pas des remords."

C'est que l'attaquant de Bron, en banlieue lyonnaise, a toujours conçu le football comme un jeu collectif et s'est longtemps mis au service des autres, en particulier de Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'Or.

D'ailleurs, une fois débarrassé de l'ombrageux Portugais en 2018, "KB9" a commencé à donner sa pleine mesure, jusqu'à l'apothéose de sa saison 2021-2022, avec 44 buts en 46 matches de club et un cinquième sacre en Ligue des champions.

- Objectif Coupe du monde -

"Une fois Cristiano parti (...), il a endossé la responsabilité des buts et du leadership", résume pour As l'éditorialiste Alfredo Relaño, juré espagnol du Ballon d'Or. "C'est une histoire curieuse de maturité pour un joueur hors normes à l'air indolent lors de ses premières années".

Rentré à Madrid tard dans la nuit, Benzema était présent à l'entraînement du Real mardi matin à 11h00. Il a été accueilli sous les applaudissements de ses coéquipiers, et lui et Thibaut Courtois, sacré meilleur gardien de la saison, ont présenté leurs trophées pour une petite photo avant la séance.

Malicieux, son entraîneur Carlo Ancelotti a d'ores et déjà invité Benzema à se tourner vers le trophée 2023: "Il faut déjà qu'il pense au prochain Ballon d'Or. Et il peut commencer à engranger des points dès demain (mercredi, NDLR)" contre Elche, a-t-il dit.

Mais pour l'avant-centre des Bleus, le grand rendez-vous sera surtout la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), quatre ans après avoir manqué le sacre français en Russie.

"Je t'ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t'améliorer", l'a félicité mardi Zinédine Zidane, ancien entraîneur et mentor de Benzema au Real, sur son compte Instagram.

"J'espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette Coupe du monde avec l'équipe de France", a lancé le Ballon d'Or 1998, qui a remis lundi le trophée à son successeur français au palmarès.

