De Croo lance la stratégie fédérale en matière d'hydrogène

Le gouvernement a acté en mars dernier de revoir la stratégie pour l'hydrogène, décidée en 2021, et de renforcer sa mise en oeuvre. L'objectif est de faire de la Belgique un carrefour de l'énergie décarbonée. Le lancement officiel de la stratégie a été donné mardi à Anvers en présence également des ministres Tinne Van de Straeten et Thomas Dermine ainsi que d'une représentante de l'UE. "Pour devenir un carrefour de l'hydrogène, la collaboration est essentielle", a affirmé De Croo. "Les autorités européennes doivent créer des conditions de concurrence équitables pour que nous puissions garder nos industries ici." "Nous avons auparavant déjà fait le choix du GNL, de l'énergie nucléaire et de l'éolienne", a rappelé De Croo. "Aujourd'hui, nous faisons le même choix pour l'hydrogène. Sans le développement de cette technologie, notre industrie disparaîtra et nous perdrons la lutte contre le réchauffement climatique." (Belga)