Des citoyens seront bientôt consultés sur "les Futurs de Bruxelles"

Celui-ci a été mandaté par le gouvernement régional pour interroger les citoyens bruxellois, premiers touchés par le fonctionnement de leurs institutions, mais également les acteurs concernés par les thématiques qui seront abordées, en lien avec le fonctionnement de la Région centrale du pays. Les "Futurs de Bruxelles" se déclineront en trois phases et s'achèveront juste avant l'été 2023. La première démarrera le 7 novembre avec la consultation de 1.000 Bruxellois, représentatifs de tous les citoyens, via une enquête en ligne. La deuxième étape sera consacrée, en janvier et février prochains, à l'organisation de débats entre acteurs institutionnels (politiques, administratifs, associatifs, etc.) sur des thématiques spécifiques, et des questions plus pointues sur le fonctionnement institutionnel de la Région. La dernière phase fera l'objet de rencontres entre citoyens et représentants institutionnels en mars et avril 2023. Le rapport final est attendu pour le mois de septembre 2023. (Belga)