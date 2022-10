Un nouveau promoteur pour les 24 Heures de Spa Motos

Revenues au calendrier du championnat du monde d'endurance en 2022, les 24 Heures de Spa Motos font un pas supplémentaires dans la promotion de l'événement, qui sera désormais assurée PHA Claude Michy pour les neuf prochaines années. La société française assure notamment la promotion du Grand Prix de France MotoGP et avait déjà été désignée agence de coordination pour l'édition 2022. L'objectif de cette alliance est d'augmenter l'affluence en améliorant l'expérience du public. "L'expertise du promoteur de l'EWC, Discovery Sports Events, et de PHA Claude Michy a été démontrée dans le monde de la course moto et les modifications apportées à la piste ainsi que la qualité de l'édition 2022 ont été saluées par l'ensemble du monde motocycliste" explique Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps. "Après cette première édition réussie, le circuit passe le flambeau de l'organisation tout en restant impliqué à 100 % pour que l'événement grandisse lors des éditions futures, grâce à cette collaboration et avec le soutien des acteurs locaux de la course motocycliste." Le calendrier du championnat du monde d'endurance 2023 a été dévoilé il y a quelques jours et les 24 Heures de Spa Motos, deuxième manche de la saison, auront lieu du 17 au 18 juin. (Belga)