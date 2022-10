Venezuela: un glissement de terrain fait trois morts

Un glissement de terrain causé par de fortes pluie a provoqué la mort de trois personnes dans le nord du Venezuela, a indiqué lundi le président Nicolas Maduro, à peine plus d'une semaine après un incident similaire ayant fait plus de 50 victimes.

"On m'informe qu'il y a trois morts à El Castaño, c'est une coulée de boue qui est descendue de la montagne", a déclaré M. Maduro.

M. Maduro a fait cette annonce alors qu'il visitait la localité de Las Tejerias, dévastée par un glissement de terrain le 8 octobre dans le centre-nord du Venezuela. Selon un dernier bilan donné par le président, ce drame a fait 54 morts et huit disparus.

Selon les premiers éléments, d'importants dégâts ont été occasionnés par le glissement de terrain survenu à El Castaño, un quartier de Maracay, la capitale de l'Etat d'Aragua, située à 83 km de Caracas.

Des images de la télévison vénézuélienne ont montré des coulées de boue dévastant tout sur leur passage, emportant véhicules, arbres et charriant d'énormes rochers.

La rivière El Palmarito a débordé de son lit, après trois heures de précipitations intenses, a constaté une équipe de l'AFP sur place.

Au cours de la nuit, à l'aide des phares de leurs voitures, les militaires et ouvriers dépêchés sur place ont dégagé les routes, couvertes de boue et de rochers.

José Dos Santos, 56 ans, a trouvé refuge dans la partie la plus haute de sa maison.

"On voyait vers la montagne, la pluie était très forte, nous avons entendu un grondement et quand j'ai vu l'eau entrer par les fenêtres, j'ai pris ma famille et nous sommes montées", relate-t-il à l'AFP.

"Cela a été horrible, cela fait 70 ans que je vis ici et je n'avais jamais vu ça", a témoigné de son côté Nelida Rodriguez.