Bart Swings ouvre la saison hivernale de patinage avec le marathon d'Amsterdam

(Belga) Bart Swings entamera sa saison de patinage samedi, en prenant le départ du marathon d'Amsterdam dans le cadre de la Marathon Cup organisée par la fédération néerlandaise. Le patineur belge a confirmé mercredi qu'il participerait à la course qui ouvre traditionnellement la saison hivernale.

Le marathon d'Amsterdam est la première d'une série de quatorze courses de 125 tours qui figurent au calendrier de la Marathon Cup. Swings a remporté plusieurs des courses lors des éditions précédentes. Les dames s'élanceront quant à elles pour 80 tours. La saison se terminera le 11 mars 2023 à Leeuwarden. La première course, en plein air donc, est souvent caractérisée par de mauvaises conditions climatiques, mais les lumières autour de la piste créent un effet festif, ce qui rend la course très populaire auprès des patineurs. Ces dernières semaines, Swings s'est entraîné avec son équipe IKO, dont il est le leader, à Heerenveen. Auparavant, IKO avait organisé un camp d'entraînement à vélo autour du lac Balaton en Hongrie. Swings n'y a participé qu'à une partie puisqu'il a couru le marathon de Berlin entre-temps. Cette course, qu'il a remportée en un temps record, avait conclu sa saison estivale. (Belga)