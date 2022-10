Championnat du monde de motocross - Ancien champion du monde, Antonio Cairoli devient manager chez KTM

Cairoli, 37 ans, a remporté ses six derniers titres au guidon d'une KTM, une marque dont il défend les couleurs depuis 2010. Il travaillera aux côtés du Belge Joel Smets, toujours en charge de l'entraînement des pilotes KTM. Smets, quintuple champion du monde, a d'ailleurs contribué à l'évolution du Français Tom Vialle, champion du monde en MX2 la saison dernière. "J'espère pouvoir apporter toutes mes connaissances et ma passion", a dit Cairoli, qui a arrêté sa carrière en MXGP fin 2021. "J'ai des choses à apprendre mais j'ai travaillé avec des gens incroyables durant toute ma carrière et je compte bien me servir de cette expérience." Un Belge pilotera d'ailleurs pour KTM la saison prochaine en MX2 en la personne de Liam Everts. Cette saison 2023 s'ouvrira en Argentine, à Villa La Angostura, le 12 mars 2023. (Belga)