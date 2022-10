Daniel Evans premier qualifié pour les quarts de finale

Evans, 26e mondial et tête de série N.5, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-1 en 1 heure et 14 minutes de jeu contre le Français Constant Lestienne, 69e mondial. En quarts de finale, le Britannique affrontera le vainqueur du duel entre le Canadien Felix Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, et le Français Manuel Guinard, 148e mondial et repêché en tant que 'lucky loser' qui a battu en trois sets 3-6, 6-3, 7-5 son compatriote Geoffrey Blancaneaux, 147e mondial et également repêché, mercredi au premier tour. (Belga)