European Open - Michael Geerts doit courber l'échine face à Dominic Thiem au premier tour

Geerts, 268e mondial, s'est incliné en deux sets 6-4, 6-0 contre l'Autrichien Dominic Thiem, 132e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 9 minutes. Face au vainqueur de l'US Open en 2020 et ancien N.3 mondial, Geerts a perdu son service dans le 10e jeu du premier set, permettant à Thiem de remporter la première manche 6-4. L'Anversois s'est ensuite écroulé dans la seconde manche en perdant six jeux de suite pour s'incliner 6-4, 6-0 Au deuxième tour, Thiem défiera l'Argentin Francisco Cerundolo, 28e mondial et tête de série N.6. (Belga)