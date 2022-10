FIBA Europe Cup - Malines vient à bout de Cholet après une rencontre à rebondissements

Dans un premier quart-temps équilibré, Cholet se détachait après des tirs primés de Dominic Artis et Gaylor Curier pour mener 19-25. Dans le deuxième quart-temps, l'écart grimpait jusqu'à 8 points (26-34), mais les Malinois restaient bien dans le match, menant même 41-39, grâce à 8 points en quelques minutes de Domien Loubry, avant de voir Cholet reprendre l'avantage en fin de période (41-46). Le troisième quart-temps était favorable à Malines, qui pouvait entamer les dix dernières minutes avec 4 points d'avance (65-61). Mais après un layup de Mattias Palinckx (67-61), Cholet inscrivait 16 points d'affilée pour renverser complètement la situation (67-77). Les Malinois ne s'avouaient cependant pas vaincus et revenaient à 2 points (79-81) avec encore 1:55 à jouer. Deux lancers francs de Jonas Foerts remettaient les deux équipes à égalité à 38 secondes de la fin. A 2 secondes du buzzer, Loubry réussissait le trois points de la victoire (88-85). Loubry termine la rencontre avec 29 points, dont un 6/11 à trois points. En face, Perry Ellis a mis 27 points. Malines est seul en tête du groupe avec 4 points. Oradea, qui a dominé 99-63 Rilski Sportist, et Cholet, suivent avec 3 points. Rilski Sportist est dernier avec 2 unités. La semaine passée, les Kangoeroes s'étaient imposés 66-100 à Samokov, en Bulgarie, contre le Rilski Sportist. Le 26 octobre, ils se déplaceront à Oradea, en Roumanie, pour la troisième journée. Lors de ce premier tour, appelé saison régulière, les trente-deux équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Après les matchs aller-retour, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour une deuxième phase de poules. (Belga)