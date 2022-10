Invasion de l'Ukraine - L'Espagne envoie des générateurs électriques en Ukraine

(Belga) Le gouvernement espagnol a annoncé mercredi l'envoi de cinq générateurs électriques en Ukraine, où les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ont laissé plus d'un millier de villes dans le noir et où des restrictions d'électricité sont prévues à partir de jeudi.

"Compte tenu des récentes attaques de la Russie contre l'infrastructure électrique, qui ont gravement affecté l'approvisionnement en électricité des citoyens ukrainiens, (...) le ministère de la Défense va envoyer immédiatement des groupes électrogènes dans ce pays", indique un communiqué du ministère. Il s'agit de quatre générateurs de 400 kilowatts de puissance et d'un cinquième de 150 kilowatts, qui appartiennent à l'armée de l'air espagnole. Le matériel sera transféré "dans les trois prochains jours par voie terrestre vers un centre logistique" en Pologne, d'où il sera ensuite acheminé vers l'Ukraine, a ajouté le ministère de la Défense. Plus de 1.000 villes ukrainiennes sont privées d'électricité en raison des bombardements russes qui, selon l'Ukraine, ont détruit 30% des centrales électriques du pays en un peu plus d'une semaine. Des restrictions à l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine à partir de jeudi, a annoncé mercredi la présidence ukrainienne après plusieurs séries de frappes russes visant des infrastructures critiques. (Belga)