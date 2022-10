Jupiler Pro League - Cinquième victoire de rang pour l'Union contre La Gantoise et le podium en récompense

(Belga) Mercredi soir, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée face à La Gantoise, 2-0, dans le cadre la 13e journée de Pro League. Les Unionistes ont pu compter sur des buts de Lazare (12e) et Vanzeir (82e) pour s'assurer une cinquième victoire consécutive en championnat et accéder, en attendant le résultat de Bruges contre Saint-Trond, au podium.

La situation s'est assez rapidement débloquée pour l'Union, qui a pris l'avantage après une dizaine de minutes de jeu. Après plusieurs approximations défensives gantoises, Lazare a hérité d'un ballon aux abords de la surface adverse. Trop peu gêné par Kums, il a décoché une frappe limpide du pied droit qui a fini sa course dans la lucarne de Nardi (1-0, 12e). Nurio Fortuna a failli égaliser dans la foulée, mais Burgess était bien placé derrière son gardien pour écarter le ballon sur la ligne (13e). Après de nouveaux errements défensifs gantois et une nouvelle occasion pour Boniface (20e), Moris est bien intervenu sur une tentative de Depoitre (36e). Quelques instants plus tard, Vanzeir aurait pu doubler la mise, mais il n'a su convertir le centre de Boniface qui l'avait trouvé, seul, dans la surface (37e). En deuxième période, les Gantois déjà en manque d'inspiration ont vu leurs espoirs d'égaliser s'amincir lorsque Ngadeu a été exclu pour avoir retenu le départ de Vanzeir seul vers le but adverse (56e). Vanzeir s'est racheté de son échec en première mi-temps en condamnant les Buffalos à bout portant, servi dans la même position par Lazare (2-0, 82e). Moris a ensuite sauvé sa 'clean sheet' en se couchant sur une frappe puissante mais trop centrale de Nurio. Avec 28 points, l'Union grimpe sur le podium de la Pro League, devant Bruges qui reçoit Saint-Trond plus tard dans la soirée. La Gantoise reste bloquée en 6e place, avec 20 points. (Belga)