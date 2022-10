La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib en visite de travail deux jours au Maroc

Lors de sa rencontre avec M. Bourita jeudi après-midi, Mme Lahbib devrait essentiellement aborder les relations bilatérales, au niveau économique et politique, notamment afin d'améliorer la coopération migratoire et judiciaire. L'an dernier, la Belgique a célébré le 150e anniversaire de ses relations bilatérales avec le Maroc et elle souhaite les approfondir en vue de consolider une relation stratégique, fait-on savoir au cabinet de la ministre Lahbib. Les deux ministres des Affaires étrangères devraient également aborder les relations entre le Maroc et l'Union européenne ainsi que les grands dossiers géopolitiques du moment comme la guerre en Ukraine ou la situation en Iran. Outre cette réunion de travail, la cheffe de la diplomatie belge visitera également vendredi matin le site historique de Chellah à Rabat. Cette nécropole mérinide est située à quelques encablures du centre-ville de Rabat. Mme Lahbib prendra ensuite la direction de l'aéroport de Casablanca pour un retour prévu à Bruxelles en fin de journée. (Belga)