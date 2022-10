Microsoft supprime près de 1.000 emplois

Des employés de Xbox et d'autres studios de Microsoft ont déclaré qu'ils avaient été remerciés, ont rapporté le journal américain The Washington Post et le site d'information Axios. Dans une déclaration, un porte-parole de la société a indiqué que Microsoft procède à des ajustements en cas de nécessité: "Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos priorités. Nous continuerons à investir dans notre entreprise et à recruter dans les secteurs de croissance clés au cours de l'année à venir." Il s'agit de la deuxième vague de licenciements chez Microsoft cette année. La première, qui avait touché plusieurs départements, avait eu lieu avant la publication des résultats annuels en juillet. En outre, l'entreprise embauche à un rythme plus lent depuis le mois de mai, suivant ainsi l'exemple d'autres géants de la technologie tels que Meta et Google. Dans l'ensemble, les effectifs de Microsoft ont toutefois augmenté. Au 30 juin, Microsoft comptait 221.000 employés, contre 181.000 l'année dernière. (Belga)