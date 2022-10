Ruben Guerreiro quitte EF-Education EasyPost pour Movistar

Guerreiro possède déjà une solide expérience du haut niveau. Formé au sein de l'équipe Axeon dirigée par Axel Merckx, où il a évolué en 2015 et 2016, il a fait le saut vers le World Tour en rejoignant l'équipe Trek-Segafredo (2017-2018). Il a ensuite porté les couleurs de Katusha (2019) et d'EF-Education EasyPost (2020-2022). Champion du Portugal en 2017, il a remporté une étape du Tour d'Italie en 2020 ainsi que le Mont Ventoux Dénivelé Challenge cette saison. Solide grimpeur, il a participé à cinq grands Tours, terminant notamment 17e de la Vuelta 2019 et 18e du Tour de France 2021. Mais son principal fait d'armes dans une course de trois semaines reste le gain du maillot de la montagne sur les routes du Giro en 2020. Lors de la saison écoulée, il a notamment terminé 3e du Tour d'Allemagne, 7e de la Flèche Wallonne, 9e du Dauphiné et 6e du Tour de Burgos. "J'ai toujours admiré cette équipe et l'opportunité de la rejoindre me motive beaucoup", a dit Guerreiro, cité par Movistar. "Je veux confirmer mes qualités et je pense ne pas avoir encore atteint le maximum de mes possibilités. Mes meilleures années sont à venir. J'ai des ambitions pour les trois prochaines saisons, lors des grands tours mais aussi sur les classiques ardennaises, que j'apprécie particulièrement." En début de journée, Movistar a aussi annoncé l'arrivée du jeune talent espagnol Ivan Romeo, 19 ans, en provenance de Hagens Berman Axeon, la structure d'Axel Merckx. (Belga)